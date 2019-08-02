شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصطفى قمر يطرح كليب أغنية "س من الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب مصطفى قمر كليب أغنيته الجديدة "س من الناس" عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهى من ضمن أغانى ألبومه الجديد، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان رامى جمال، وتوزيع توما، وقام بعرضها بتقنية جديدة كما اعتاد فى كل فيديوهاته.

ومن أغانى الألبوم "س م الناس " كلمات تامر حسين وألحان رامي جمال وتوزيع توما ، "معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيي وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيي وتوزيع وسام عبد المنعم.

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كما يتضمن الألبوم أغنية "حبيبك اللي تحبه" كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما، "نفس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل، وتوزيع عادل حقي، "عارف" كلمات عصام حسني، وألحان شريف بدر وتوزيع أحمد إبراهيم، "ناوي" كلمات محمد عاطف، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد إبراهيم.

كما يضم الألبوم أغانى "قفلت السكة" كلمات ضحي محمد علي، وألحان محمد النادي، وتوزيع عادل حقي، "نفس الإحساس" كلمات حمادة السيد، وألحان مديح، وتوزيع طارق حسيب، "نستني خلاص" كلمات محمد الجزار، وألحان جوليو،و توزيع طارق حسيب، "باب موارب" كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامح كريم، وتوزيع زووم، "سلمي" كلمات حسن عطية، وألحان تامرعلي، وتوزيع وسام عبد المنعم.