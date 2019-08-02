شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القلعة يجذب الجمهور بـ42 حفلا فى 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، عن برنامج الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، ويقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا تنطلق فى الثامنة مساء الأحد 18 أغسطس الحالى، وتتواصل على مدار 15 يوما متصلا حتى الأحد الأول من سبتمبر .

وتهدف الفعاليات والأنشطة الثقافية بالمهرجان لجذب أكبر عدد من الجماهير بهدف عرض وتقديم ألوان إبداعية جادة تتوافق مع خطط تنفيذ محاور التنمية المستدامة الخاصة ببناء المجتمع والإنسان، وتطوير الوعى والارتقاء بالوجدان وتحقيق العدالة الثقافية، وتشهد أيضا جانبا من الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، حيث تشارك فرق وفنانون من تونس، الجزائر، غينيا وناميبيا.

Advertisements





من جانبه قال رئيس الأوبرا إن الفعاليات تشمل عروضاً لفرق دولية إلى جانب نخبة من نجوم الموسيقى والغناء المصريين، وإيمانا بالوفاء والعرفان سيتم تكريم 10 شخصيات ممن ساهموا فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى، وهم المطربون: محمد الحلو، نادية مصطفى، عازف الفيولينة ياسر الصيرفى، الفنانة جيهان مرسى مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، عارضة الباليه سحر حلمى، الدكتور مجدى بغدادى رئيس البيت الفنى، عبده أبو المجد احد مؤسسى المهرجان، محمود عفيفى المشرف على معهد الموسيقى العربية وعبد الحكيم تقى الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة .

يشار إلى أن الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مى فاروق، محمد الحلو، محمد محسن، مروة ناجى بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين، هانى شاكر، احمد جمال، هشام عباس، محمد عدوية، مجد القاسم، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، غالية بن على (تونس)، تانيا قسيس، دينا الوديدى، الموسيقار عمر خيرت، براس ساوند باند للنفخ والايقاع، الموسيقار هشام خرما، فريق مسار إجبارى، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، فرقة أوبرا القاهرة، كايرو باند بقيادة سما سليمان، الشيخ ياسين التهامى، فريق على مر الأجيال، أوركسترا ساوند تراك، أوركسترا النور والأمل، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، محمد حسن وفرقته، فرقة توناكى (ناميبيا)، فريق كايرو ستيبس (مصر - ألمانيا)، فرقة إيقاعات غينيا (غينيا)، فرقة رضا للفنون الشعبية، ويف جاز باند، سداسى شرارة، عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند، المطربة زيزى عادل وفرقتها، منى بوركهارد وفرقتها، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة الى جانب فرق من دول الجزائر، الهند، الصين، فنزويلا .