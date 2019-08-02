شكرا لقرائتكم خبر عن مصير مجهول يواجه تعاقدات محمد رمضان السينمائية .. أبرزها فيلم "شبح النيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مصير مجهول يواجه تعاقدات النجم محمد رمضان السينمائية، التى أعلن عنها الفترة الماضية، حيث أعلن عن تعاونه مع المخرج هادى الباجورى بفيلم "رجالة حمزة"، منذ عدة أشهر، إلا أن رمضان قدم اعتذاره للقائمين على الفيلم، ولم يحدد سبب اعتذاره للمخرج هادى الباجورى، بالإضافة إلا أن التحضيرات للفيلم توقفت بدون أسباب واضحة .

وفى نفس السياق، أعتذر محمد رمضان مؤخرا عن فيلم "شبح النيل"، والذى أعلن عن تحضيراته الفترة الماضية، تحديدا ما قبل تصوير مسلسله الأخير "زلزال"، مع شركة سينرجى، إلا أنه قدم اعتذاره للمخرج العراقى ياسر الياسرى، وفضل التركيز فى عمل آخر.

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كما أبرم محمد رمضان منذ فترة اتفاقا مع المخرج طارق العريان على التعاون بفيلم سينمائى، وأعلن ذلك عبر حساباته الشخصية على السوشيال ميديا، ولكن لم يتم التحضير أو الاستعدادات حتى الآن، وتوقفت التحضيرات أيضاً بدون أسباب واضحة .

يذكر أن محمد رمضان قدم آخر أعماله مسلسل "زالزال" رمضان الماضى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ومصطفى منصور، وأخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجى".

محمد رمضان ينتظر عرض الجزء الثانى من فيلم "الكنز" مع المخرج الكبير شريف عرفة، ويشارك فى بطولته أحمد رزق، هند صبرى، روبى، محمد سعد، تأليف عبد الرحيم كمال.