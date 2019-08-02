شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين وفيفى عبده يشاركان هالة صدقى فى عزاء والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد كل من الفنانين ميرفت أمين ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوى وسميحة أيوب، وفيفى عبده ونجوى فؤاد ووفاء عامر وشهيرة ونرمين الفقى، وأشرف عبد الغفور ومحمد رياض والإعلامى وائل الإبراشى إلى كنيسة المرعشلى بالزمالك، لتقديم واجب العزاء فى والدة الفنانة هالة صدقى، التى رحلت عن عالمنا مساء أمس.

وكان قد حضر منذ قليل كل من الفنانة يسرا وسوسن بدر ونبيلة عبيد ونهال عنبر وإيناس الدغيدى وخالد زكى، والأب بطرس دانيال وإدوارد، ومنى الشاذلى وبوسى شلبى، وعبير صبرى وبوسى وكارول سماحة وزوجها وليد مصطفى، وإلهام شاهين ودينا ونبيل الحلفاوى.

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وكانت والدة الفنانة هالة صدقى رحلت عن عالمنا مساء أمس بمنزلها بمدينة السادس من أكتوبر، وتلقت هالة الخبر أثناء تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى بالإسكندرية وتم دفنها بمقابر الأسرة بأكتوبر.

يذكر أن الفنانة هالة صدقى شاركت فى سباق رمضان الدرامى الماضى بمسلسل "بركة "، من بطولة عمرو سعد، حيث جسدت دور والدته، وشارك فى البطولة أيضا محمد لطفى وكمال أبو رية وهنادى مهنى وآخرون، وتأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمود كريم.