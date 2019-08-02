بالفيديو| في حفل تكريمه بأمريكا.. محمد رمضان يغني "نمبر وان" ويرقص على "بابا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

استقبل الجمهور العربي والأمريكي النجم محمد رمضان بحفاوة كبيرة، خلال حفل تكريمه من مجلة "إنيجما" العالمية"، والذي أقيم مساء أمس الخميس بيفرلي هيلز بأمريكا.

وأظهرت الصور والفيديوهات التي نشرتها المجلة عبر حسابها على

"إنستجرام"، حرص الحضور على إلتقاط الصور التذكارية معه منذ بداية دخوله على السجادة الحمراء.

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ونشر رمضان عدد من الفيديوهات يظهر بها حفاوة الاستقبال، وظهر رمضان وهو يرقص بين الحضور على أغنيته الشهيرة "بابا"، كما ظهر في فيديو اَخر وهو يغني "نمبر وان" الذي تفاعل

معها الجمهور بصورة كبيرة.

يذكر أن المجلة تقيم احتفالًا سنوياً لتكريم عدد من النجوم العرب في عدد من المجالات بسبب تألقهم في نشاطاتهم الخاصة، وكان من ضمن نجوم الفن في الدورات السابقة، كل من النجمة يسرا، وليلي علوي، وعمرو يوسف، ونيللي كريم، واَسر ياسين، واَخرين.