محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
استقبل الجمهور العربي والأمريكي النجم محمد رمضان بحفاوة كبيرة، خلال حفل تكريمه من مجلة "إنيجما" العالمية"، والذي أقيم مساء أمس الخميس بيفرلي هيلز بأمريكا.
وأظهرت الصور والفيديوهات التي نشرتها المجلة عبر حسابها على
"إنستجرام"، حرص الحضور على إلتقاط الصور التذكارية معه منذ بداية دخوله على السجادة الحمراء.
ونشر رمضان عدد من الفيديوهات يظهر بها حفاوة الاستقبال، وظهر رمضان وهو يرقص بين الحضور على أغنيته الشهيرة "بابا"، كما ظهر في فيديو اَخر وهو يغني "نمبر وان" الذي تفاعل
معها الجمهور بصورة كبيرة.
يذكر أن المجلة تقيم احتفالًا سنوياً لتكريم عدد من النجوم العرب في عدد من المجالات بسبب تألقهم في نشاطاتهم الخاصة، وكان من ضمن نجوم الفن في الدورات السابقة، كل من النجمة يسرا، وليلي علوي، وعمرو يوسف، ونيللي كريم، واَسر ياسين، واَخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| في حفل تكريمه بأمريكا.. محمد رمضان يغني "نمبر وان" ويرقص على "بابا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.