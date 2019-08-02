بعد تكريمها عن مشوارها في أمريكا.. درة: "رحلتي لم تكن مثالية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة التونسية درة صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من حفل تكريمها الذي أقامته مجلة "إنيجما" العالمية، بمدينة بيفرلي هيلز الأمريكية.

وعلقت درة على الصور قائلة: " رحلتي لم تكن مثالية، ووجهت العديد من التحديات طوال الطريق، ولكني فخورة بما حققت".

يذكر أن المجلة الشهيرة كرمت درة عن مجمل أعمالها، وذلك في حفل كبير أقيم مساء أمس الخميس، كما شهد الحفل تكريم النجم محمد رمضان أيضا عن مجمل أعماله.