محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء في والدة هالة صدقي، داخل كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك. وكان من أبرز الحضور؛ الفنانة يسرا وشهيرة ونبيل الحلفاوي ونرمين الفقي وسوسن بدر ونبيلة عبيد وفيفي عبده وإلهام شاهين. وانهارت الفنانة هالة صدقي بالبكاء في عزاء والدتها، ومنعت كاميرات المصورين من تغطية العزاء. ورحلت والدة هالة صدقي، مساء الخميس، ودُفنت بمدافن العائلة في أكتوبر. يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي كان مسلسل "بركة"، الذي عرض في رمضان الماضي، على قناة سي بي سي، مع الفنان عمرو سعد، تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.

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كانت هذه تفاصيل خبر انهيار هالة صدقي في عزاء والدتها.. ويسرا والحلفاوي أبرز الحضور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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