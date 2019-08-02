سبب رحيل "دنيا" عن الكبير والاعتداء على حلمي بكر.. تصريحات "نجوم الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تتنافس البرامج التليفزيونية والإذاعية لاستضافة أشهر نجوم ونجمات الفن، للحديث عن أمور شخصية وفنية، تضمن الخروج بتصريحات جريئة.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز 7 تصريحات لأهل الفن في البرامج خلال الأسبوع الماضي، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية:

دنيا سمير غانم: "ناموس المزاريطة" سبب رحيلي عن "الكبير أوي"

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، أسباب انسحابها من المشاركة في سلسلة أجزاء المسلسل الدرامي "الكبير أوي" والتي قدمت فيه دور "هدية" مع الفنان الكوميدي أحمد مكي، وحققت خلاله نجاحًا كبيرًا.. وإليكم التفاصيل

"عِشنا على الحلوة والمُرة".. رشوان توفيق مشيدًا بزوجته في أول ظهور له عقب وفاتها

حلّ الفنان رشوان توفيق ضيفًا على برنامج "مساء دي إم سي"، في أول ظهور له عقب وفاة زوجته، كاشفًا عن تفاصيل زواجه منها والتحديات التي تخطياها سويًّا.. وإليكم التفاصيل

هالة صدقي: حب الناس لفاروق الفيشاوي أكبر إنجاز في حياته

قالت الفنانة هالة صدقي، إن حب الناس للفنان الراحل فاروق الفيشاوي والذي ظهر في جنازته يعد أكبر إنجاز له في حياته، لافتة إلى توديعها الفنان الراحل قبل ساعات من وفاته.. وإليكم التفاصيل

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شريف عرفة: تعلمت كثيرًا من عادل إمام واحتواني إنسانيًا

قال المخرج شريف عرفة، إن العمل مع الفنان عادل إمام سهل بما يمتلكه من خبرة وكاريزما، لافتًا إلى أن احتواء عادل إمام له على المستوى الإنساني خلال عمله معه في العديد من الأفلام.. وإليكم التفاصيل

"طليقتي عنيفة ومدت إيدها عليا".. حلمي بكر يروي تفاصيل الاعتداء عليه بمنزله

كشف الموسيقار حلمي بكر، تفاصيل تعرضه للاعتداء في منزله بالمهندسين، واقتحام شقته وسرقتها على يد بلطجية.. وإليكم التفاصيل

ابنة حسين رياض: والدي أتاح لي حياة سعيدة و"الألف وجه" محاولة لرد الجميل

أعربت فاطمة ابنة الفنان الراحل حسين رياض، عن سعادتها بصدور كتاب "حسين رياض.. الفنان صاحب الألف وجه"، للمؤرخ عمرو دوارة، وذلك للحفاظ على تراث واسم والدها؛ ليظل في ذاكرة الجمهور.. وإليكم التفاصيل

"إيه التوحش ده؟!".. أديب معلقًا على جنازة الفنان فاروق الفيشاوي

نعى الإعلامي عمرو أديب الفنان فاروق الفيشاوي، معربًا عن استيائه من حالة التزاحم والمشاحنات التي وقعت، خلال تشييع جثمان الفنان الراحل.. وإليكم التفاصيل