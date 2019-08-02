تراند اليوم : بسبب المثليين.. هيفاء وهبي تدافع عن مدير أعمالها...

وكان وزيري قد تعرض لهجوم كبير من متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر .
وجاء الهجوم على وزيري، بعد أن أبدى رأيه في فرقة مشروع ليلى، المثيرة للجدل بسبب المثلية الجنسية، ما أدى إلى إلغاء أحدى حفلاتها الغنائية في العاصمة اللبنانية بيروت.
وعلقت هيفاء على تغريدة وزيري، قائلة: " وزيري، أنا آسفة لو فيه تطاول صار من البعض بحقك بسببي، وآسفة لو حدا من الفانز، انجرح من رأي وزيري أو من رد فعله، بليز اللي بحبني يركز معي " .
كما أعلنت وهبي عن تحضيرها لفيلم سينمائي جديد، يعود الفضل فيه لمدير أعمالها، الذي شددت على أنه يبذل مجهودات مضنية من أجل إتمام التحضيرات الجارية لظهوره.