شاهد: حليمة بولند تظهر بـ “ملامح أوروبية”

ظهرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند في فيديو جديد بلوك مختلف عن ذلك الذي يعرفه الجميع، حيث ظهر حاجبيها سميكين وعريضين وبلون داكن.
يذكر أن الإعلامية أثارت الاهتمام في وقت سابق بعدما ظهرت بملامح شبه أوروبية، بشعر أشقر وعدسات لاصقة باللون الازرق. وطالبها الكثير من المتابعين باستعادة شكلها الطبيعي، حيث أن معظم الإطلالات التي عرضتها مؤخراً أطلقت موجة من الجدل.
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