وائل كفوري وطليقته بطريقهما لحل “النزاع”.. إليكِ أحدث التطوّرات-صور

يبدو أن الخلافات التي استمرت لفترة طويلة بين الفنان اللبناني وائل كفوري وطليقته أنجيلا بشارة في طريقها للحل، خاصًة بعد أن وصلت الأمور بينهما إلى ساحات القضاء. وأعلن أشرف الموسوي محامي أنجيلا بشارة عن توصل الطرفين إلى حلْ ربما يكون نهائيًا، موضحًا أن تسوية شاملة تمت بينهما، حيث حرص الموسوي على مخاطبة أبنائهما وهما “ميشال وميلانا”، فقال لهما بأن والدتهما قدمت التضحية والإيثار لأجل مستقبلهما. إعلان الموسوي عن هذه التسوية جاء عبر الحساب الخاص بأنجيلا بشارة على إنستغرام، حيث أكد أن أنجيلا صفحت وتسامحت لإسعادهما، مقدمًا لها كل الفخر والاعتزاز ووصف وائل كفوري بأنه فنان مقدام.

وكتب محامي أنجيلا بشارة قائلًا: “من أشرف الموسوي لبراعم الفنان وائل كفوري (ميشال وميلانا) أما بعد ما أقدمت عليه والدتكم أنجيلا ليس انكسارًا أو اعتذرا بل تضحيًة وإيثارًا لأجل عيناكما ولأجل مستقبلكما”. وأضاف الموسوي قائلًا: “ولأجل والدكما صفحت وتسامحت وترفعت وانسحبت من سجالات وخطابات، مقتنعة (بأنكما زينة الحياة الدنيا)، وهي تجهد لإسعادكما”. واختتم رسالته قائلًا: “كل الفخر والاعتزاز لك إنجيلا وكل الاحترام لوائل الأب والفنان والمقدام”. وكانت أنجيلا بشارة قبل ذلك، تحدثت للمرة الأولى عن طليقها وائل كفوري علنًا وفي منشورٍ عبر إنستغرام، فكتبت: “الحياة بتنقلب بلحظة، بمكالمة هاتف، نتيجة تحاليل، خطوة خاطئة في الشارع، مقابلة شخص”. وأضافت “كلمة، موقف، حيث لا قوتك ولا علمك ولا فهمك ولا أموالك ستنفعك أمام أي لحظة من هذه اللحظات. لا أحد يعرف ماذا تحمل معها اللحظات القادمة”. واستطردت أنجيلا بشارة، قائلًة: “لكني أعرف أنها ستكون لحظات السكينة والخير والمحبة والرضى. وأنا مقتنعة أن العائلة هي النفس وهي عائلة مقدسة، وائل فنان كبير وأب كبير، أنجيلا بشارة”. يُذكر أن وائل كفوري ارتبط بأنجيلا بشارة عام 2011، واستمر زواجهما نحو 9 أعوام، وأثمر عن ابنتين هما ميشيل وميلانا، وخلال تلك الفترة، أبعد وائل حياته الشخصية عن الكاميرات، وحرص على منع نشر أي صورة لعائلته، إلا أنه مع إعلان طلاقهما قبل شهور قليلة اشتعلت الصراعات بينهما في ظل اتهامات وجهت إليه بعدم دفع النفقة لبناته ومصاريف طليقته، في رد فعل منه على رفض طليقته مشاهدة طفلتيه.