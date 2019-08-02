كارول سماحة وزوجها يصلان إلى عزاء والدة هالة صدقي

وصلت الفنانة كارول سماحة برفقة زوجها رجل الأعمال وليد مصطفى لعزاء والدة هالة صدقي، و المقام في كنيسة المرعشلىبمنطقة الزمالك.
يشار إلى أن والدة الفنانة هالة صدقي رحلت عن عالمنا أمسالخميس بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر، و تم تشييع الجثمان مساء اليوم، وتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.
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