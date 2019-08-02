كارول سماحة وزوجها يصلان إلى عزاء والدة هالة صدقي

وصلت الفنانة كارول سماحة برفقة زوجها رجل الأعمال وليد مصطفى لعزاء والدة هالة صدقي، و المقام في كنيسة المرعشلى بمنطقة الزمالك. بمنطقة الزمالك. يشار إلى أن والدة الفنانة هالة صدقي رحلت عن عالمنا أمس الخميس بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر، و تم تشييع الجثمان مساء اليوم، وتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر. الخميس بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر، و تم تشييع الجثمان مساء اليوم، وتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

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