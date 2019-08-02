إدوارد يؤدي واجب العزاء في والدة هالة صدقي

أدى الفنان إدوارد واجب العزاء في والدة الفنانة هالة صدقي المقام في كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك. ورحلت والدة الفنانة هالة صدقي عن عالمنا أمس الخميس بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر، وتم تشييع الجثمان مساء اليوم، ودفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر. بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر، وتم تشييع الجثمان مساء اليوم، ودفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

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