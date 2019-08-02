يستعد المطرب الشعبي محمود الليثي لطرح ألبومه الجديد، والذي يعد التعاون الأول له مع شركة روتانا بعد التعاقد مؤخرًا.
ويشمل هذا التعاقد إنتاج الألبوم الغنائي وبعض الكليبات التي تعرض على شاشات قنواتروتانا، هذا بجانب إحياء بعض الحفلات الغنائية.
وفي تصريحات خاصة للوفد أكد مصدر مقرب من الفنان محمود الليثي، عن تعاونه مع أسماء كبيرة منالملحنين والمؤلفين خلال هذا الألبوم مثل: :" وليد سعد وتوما ومحمد يحي".
وفي سياق آخر يستعد الليثي لطرح فيلمه الجديد "أنت حبيبي وبس" بموسم أفلام عيد الأضحى، ويشاركه البطولة كل من:"بوسي، صوفينار، محمد ثروت، هالة فاخر، محمد محمود، محمد حلاوة" وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر قريبًا.. ألبوم جديد لمحمود الليثي من إنتاج روتانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.