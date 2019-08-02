قريبًا.. ألبوم جديد لمحمود الليثي من إنتاج روتانا

يستعد المطرب الشعبي محمود الليثي لطرح ألبومه الجديد، والذي يعد التعاون الأول له مع شركة روتانا بعد التعاقد مؤخرًا.

ويشمل هذا التعاقد إنتاج الألبوم الغنائي وبعض الكليبات التي تعرض على شاشات قنوات

روتانا، هذا بجانب إحياء بعض الحفلات الغنائية.

وفي تصريحات خاصة للوفد أكد مصدر مقرب من الفنان محمود الليثي، عن تعاونه مع أسماء كبيرة من

الملحنين والمؤلفين خلال هذا الألبوم مثل: :" وليد سعد وتوما ومحمد يحي".

وفي سياق آخر يستعد الليثي لطرح فيلمه الجديد "أنت حبيبي وبس" بموسم أفلام عيد الأضحى، ويشاركه البطولة كل من:"بوسي، صوفينار، محمد ثروت، هالة فاخر، محمد محمود، محمد حلاوة" وغيرهم.