حلم الزيتون فيلم سينمائى للأطفال بثقافة المنيا

فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على مشاركة الرواد فى الأجازة الصيفية وتنمية مواهبهم المتعددة بفرع ثقافة المنيا وضمن العروض الفنية التى يقدمها الفرع، قدم قصر ثقافة المنيا عرض فيلم سينمائي للأطفال

بعنوان "حلم الزيتون".

وتناول عودة اللاجئين بأسلوب درامي مشوق لا يخلو من الكوميديا التي تصل لقلب الطفل وعقله، كما حرص الفيلم على تجسيد معاناة المرأة

الفلسطينية، كما نفذ القصر ورشة للفنون التشكيلية ورسم حر وتدريب الرواد على الرسم والتلوين ومراعاة الظل والنور وتوزيع وتنسيق الألون على العمل الفنى .

كما قدمت فرقة كورال قصر ثقافة مغاغة عرض فنى لمجموعة من الأغاني منها "الصحاب، أبو زعيزع، يا حببتي يا مصر".