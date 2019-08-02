فرقة دمياط للدراما الحركية تبهر أطفال المنصورة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعاليات برنامج العروض المتميزة لمسرح وفرق الطفل، الذي ينظمه إقليم شرق الدلتا الثقافي بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث على خشبة مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة.

وشهد اليوم الثاني تقديم العرض المسرحي "الكتاب" لنوادي مسرح الطفل بدمياط،

إخراج كريم خليل وتأليف أحمد رخا، وتدور أحداث القصة المقتبسة من المناهج المدرسية لأولادنا فى المدارس والتي تمتد لأجيال شاملة على شكل قصص تاريخية مثل قصة "أحمس قاهر الهكسوس" ثم عرض لقصة "شجرة الدر" ودورها في حماية عرش مصر إبان الحملات الصليبية، وقصة "نبوية موسي" رائدة التعليم النسائي وختمت بنصر أكتوبر المجيد‪.‬

أعقب العرض المسرحي عرض لفرقة دمياط للدراما الحركية بقيادة الفنان كريم خليل والتي قدمت مجموعة من الاستعراضات ومنها "توت توت، أرض الشرق، اطلع من مقلب، سيبيلى عروستى، عم خليل، الدنيا لعبة" وسط تفاعل وسعادة من الأطفال الحاضرين.