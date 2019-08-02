22 أغسطس.. حفل على الحجار بمهرجان محكى القلعة

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي ضمن مهرجان محكى القلعة، وذلك يوم الخميس 22 أغسطس.
ومن المقرر أن يغني الحجار بالحفل "قلب الليل، الصادقين، كلالجروح ليها دوا، المال والبنون، بوابة الحلواني، زي الهوا، الزين والزينة، سمرة بعيون كحيلة، على قد ما حبينا، ذئاب الجبل، أنا كنت عيدك"
يقام مهرجان محكى القلعة في الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر، تحت رعايه وزير الثقافه الدكتوره إيناس عبد الدايم والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان.
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