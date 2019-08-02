صور.. رولا سعد في كواليس تصوير كليب دكان شلاطة

انتهى المخرج إيهاب عبد اللطيف من تصوير أحدث الكليبات الغنائية للمطربة اللبنانية رولا سعد وهو بعنوان "دكان شلاطة". والأغنية تقدم باللهجة المصرية وتنتمي إلى نوعية المقسوم الشعبي وهي من كلمات فضل الراوي وألحان بينو وتوزيع رامي. وأعرب المخرج إيهاب عبد اللطيف عن سعادته بالتعاون الثاني مع رولا سعد بعد عملهما معاً في كليب "اتقدم يا فرعون" الذي تم تصويره دعما للمنتخب المصري في البطولة الإفريقية. سعد بعد عملهما معاً في كليب "اتقدم يا فرعون" الذي تم تصويره دعما للمنتخب المصري في البطولة الإفريقية. وقال إيهاب إنه قام بتجهيز ديكور خاص لحارة شعبية ذات ألوان مبهجة داخل ستوديو العدل جروب بضواحي الهرم ليتم تصوير الكليب بها تمهيداً لعرضه على جميع القنوات خلال عيد الأضحى المبارك. تصوير الكليب بها تمهيداً لعرضه على جميع القنوات خلال عيد الأضحى المبارك. وتقوم "رولا" في الكليب بتجسيد شخصية فتاة من حارة شعبية تعول مجموعة من الأطفال لذلك تقرر العمل في دكان شلاطة والذي يمدها بالمشروبات الغازية والشوكولاتة لتبيعها داخل أتوبيسات النقل العام. وانتهي المخرج ايهاب عبد اللطيف مؤخرا من تصوير فيلم بعنوان "دفع رباعي" ومن المنتظر عرضه في أكتوبر المقبل. Advertisements

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