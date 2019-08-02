تعرف علي تفاصيل 42 حفل بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

اعتمدت د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة برنامج الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ويقام بالتعاون مع وزارة الآثار وتضم فعالياته 42 حفل متنوع تنطلق فى الثامنة مساء الأحد 18 أغسطس المقبل وتتواصل على مدار 15 يوم متصلة حتى الأحد الأول من سبتمبر .

وأكدت عبد الدايم أن الفعاليات والانشطة الثقافية خلال فترة الصيف تعمل على جذب أكبر عدد من الجماهير بهدف عرض وتقديم ألوان إبداعية جادة تتوافق مع خطط تنفيذ محاور التنمية المستدامة الخاصة ببناء المجتمع والإنسان وتطوير الوعى والارتقاء بالوجدان وتحقيق العدالة الثقافية.

وأوضحت أن فعاليات الدورة الـ 28 تشهد جانب من الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الافريقى حيث تشارك فرق وفنانين من تونس ، الجزائر ، غينيا وناميبيا ، مشيرة إلي أن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء من المهرجانات الراسخة واحد أهم المحافل التى تنظمها وزارة الثقافة ومنذ ميلاده عام 1990

نجح فى تحقيق تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفنى .من جانبه قال رئيس الأوبرا إن الفعاليات تشمل عروضاً لفرق دولية إلى جانب نخبة من نجوم الموسيقى والغناء المصريين ، وأشار إلي أن الأوبرا اعتادت تقديم معانى الوفاء والعرفان، حيث سيتم تكريم 10 شخصيات ممن ساهموا فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وهم المطربون علي الحجار ومحمد الحلو ونادية مصطفي وعازف الفيولينة ياسر الصيرفي والفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وعارضة الباليه سحر حلمي والدكتور مجدي بغدادي وعبده أبو المجد أحد مؤسسى المهرجان ومحمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية وعبد الحكيم تقي الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة.ويحيى فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء: "مى فاروق ، محمد الحلو ، محمد محسن ، مروة ناجى بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين ، على الحجار ، هانى شاكر ، أحمد جمال ، هشام عباس ، محمد عدوية ، مجد القاسم ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته ، غالية بن على ( تونس ) ، تانيا قسيس ، دينا الوديدى ، الموسيقار عمر خيرت ، براس ساوند باند للنفخ والايقاع ، الموسيقار هشام خرما ، فريق مسار إجبارى ، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق ، فرقة أوبرا القاهرة ، كايرو باند بقيادة سما سليمان ، الشيخ ياسين التهامى ، فريق على مر الأجيال ، أوركسترا ساوند تراك ، أوركسترا النور والامل ، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها ، محمد حسن وفرقته ، فرقة توناكى ( ناميبيا ) ، فريق كايرو ستيبس ( مصر - ألمانيا ) ، فرقة إيقاعات غينيا ( غينيا ) ، فرقة رضا للفنون الشعبية ، ويف جاز باند ، سداسى شرارة ، عازف الإيقاع سعيد الارتيست ، بغدادى بيج باند ، المطربة زيزى عادل وفرقتها ، منى بوركهارد وفرقتها ، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة إلى جانب فرق من دول الجزائر ، الهند ، الصين ، فنزويلا .