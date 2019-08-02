صورة: ممثلة لبنانية تطالب بحرق الفلسطينيين في لبنان.. ومطالبات بمحاكمتها

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البت الممثلة اللبنانية سهى قيقانو، بإحراق الفلسطينيين في لبنان على طريقة الزعيم النازي هتلر.

وقالت قيقانو، في تغريدة لها على حسابها في “تويتر”، “بعد ما خلصنا من مشروع ليلي الشيطاني فلتو الفلسطينيين بصيدا بمظاهرات ضد قرارات وزير العمل، العما ملا بلد”.

وأضافت”صار بدا مكتب ثاني أو حكومة عسكرية أو أفران هتلر، فلتانين مثل الوحوش بدون يقعدوا عنا ويشتغلوا بلا قوانين”.

وتشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان مظاهرات احتجاجية ضد قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، الذي أطلق حملة لمكافحة العمالة الأجنبية في 10 يوليو/تموز الماضي.

وطالب الإعلامي اللبناني هشام حداد وزير الخارجية “جبران باسيل”، بإحالة الفنانة “سهى قيقانو” للمحكمة الحزبية.

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ورد مقدّم البرامج “حداد” على الممثلة “قيقانو” التي طالبت بحرق الفلسطينيين بأفران هتلر، في تغريدة له عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، توّجه فيها لوزير الخارجية جبران باسيل بالقول: “معاليك قال اذا بدنا شي منا لازم نحكي حزبا… انت رئيس حزبا و المدام عم تهدد بدحرجة الرؤوس و الحرق بافران هتلر… اذا ما بتمثل حزبا تفضل حيلا عالمحكمة الحزبية متل غيرا او بتكون موافق ضمنيا… وشكرا”.

وجاء رد حداد بعد تغريدة قيقانو جاء فيها: “بعد ما خلصنا من مشروع ليلى الشيطاني فلتو الفلسطنيين بصيدا بمظاهرات ضد قرارات وزير العمل العما ملا بلد. صار بدا مكتب ثاني او حكومة عسكرية او افران هتلر فلتانين متل الوحوش بدون يقعدوا عنا ويشتغلوا بلا قوانين.

والجدير بالذكر أن قيقلنو قامت بحذف تغريدتها من حسابها على موقع تويتر بشكل سريع بعد أن طالب عدد من رواد موقع تويتر بالتبليغ على الحساب بسبب ما تحتويه التغريدة من تحريض على الكراهية والقتل.