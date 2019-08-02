شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 15 عاما.. أحمد السقا يعود للتصوير على كوبرى إمبابة بسبب "العنكبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فجر اليوم الجمعة، النجم أحمد السقا تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "العنكبوت" من إخراج أحمد نادر جلال، وذلك أعلى كوبرى إمبابة، حيث بدأ تصوير المشاهد الساعة الخامسة فجرا ، ويحمل الفيلم اسما مؤقتا لحين الاستقرار على اسم نهائى، وجمعت مشاهد اليوم أحمد السقا ومنى زكى وخالد النبوى.

وتعد هذه المرة هى الثانية لأحمد السقا التى يصور فيها أعلى كوبرى إمبابة، حيث سبق وصورعدة مشاهد بفيلمه "تيتو" عام 2004، وشارك فى بطولته عمرو واكد، خالد صالح، وحنان ترك، وأخرون، تأليف وإخراج طارق العريان.

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ومازالت أسرة الفيلم تبرم باقى التعاقدات، حيث وضع المخرج أحمد نادر جلال قائمة باسماء المرشحين، ويتم التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، خاصة أن الفيلم من المقرر عرضه فى موسم رأس السنة.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد السقا فيلم "هروب اضطرارى" وشارك فى بطولته أمير كرارة، غادة عادل، فتحى عبد الوهاب، مصطفى خاطر أحمد العوضى، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف منهم أحمد حلمى، أحمد فهمى، واحمد زاهر، وايمان العاصى، ومحمد فراج، ومحمد شاهين، وبيومى فؤاد، وعزت أبو عوف من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.