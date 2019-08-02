حريق هائل في مكتب رامي جمال.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــــرد: كشف النجم المصري رامي جمال عن نشب حريق هائل في مكتبه الخاص يعود إلى ماس كهربائي، الأمر الذي أدى إلى حريق في الشقة ودمار الأجهزة والأثاث.
جمال شارك جمهوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخبر وطمأنهم أنّه بخير قائلاً:
“انهارده عرفت معنى العين وعرفت لطف ربنا قد ايه جميل.. ماس في المكتب فيكل الأجهزة بدون سبب.. فصلت الأجهزة قبل ما امشي بس العين مبتخلصش روحت وأنا طول الطريق خايف وقلبي مقبوض داخل أنام لقيت تليفون من مدير أعمالي بيقولي الجيران كلموه وقالوا المكتب غرق بالكامل وأجهزتي والعفش باظوا اللهم لك الحمد والشكر”.
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