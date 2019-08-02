كارول سماحة تُصرّح: لهذا السبب لم أنشر بوستر فيلم “بالصدفة”

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانيّة كارول سماحة عن السبب الأساسي الذي دفعها لعدم نشر بوستر فيلمها الجديد “بالصدفة” المقرر أن يصدر قريباً في صالات السينما.

وردّاً على أحد المغرّدين الذي انتقد بوستر الفيلم حيث قال: “يلي بيتعب وبصوّر فيلم ما في يوظّف graphic designer يعمل poster ما بلوّث النظر؟ ولو”.

أجابت كارول قائلة: “أنت محق…لهذا السبب لم أُعيد نشره”.

ويُعتبر هذا الموقف جريء جداً من فنانة بحجمها في خطوة لافتة منها حيث يُؤكّد صدقها مع الجمهور كما هي العادة عندها.

يُذكر أنّ فيلم “بالصدفة” من بطولة كارول سماحة، بديع أبو شقرا، ونخبة من الممثلين ومن كتابة كلوديا مارشيليان وإخراج باسم كريستو.