إنجين أكيوريك يستعيد ذكريات مسلسه مع بيرين سات…وهذه تفاصيل العمل!

متابعة بتجـــــــــرد: بعد الكثير من الأخبار التي انتشرت في الفترة الأخيرة، استقرّت بطولة مسلسل “إبنة السفير” التركي على كل من النجم إنجين أكيوريك والممثلة نسليهان أتاغول.

المسلسل سيكون إنتاج مشترك بين شركتي ” NGMedia” و “O3 Medya” من النوع الدرامي حيث سيبدأ تصويره في الأسبوع الثاني من سبتمبر.

وبحسب موقع “tvloungetr” التركي فإنّ شخصية إنجين في المسلسل ستكون شبيهة بشخصية “دافيد باد” في مسلسل ” Bodyguard”.

ودافيد يجسّد شخصيّة محارب قديم بطل لكنّه سريع الغضب يعمل كضابط حماية خاص للملكية يتم تعيينه لحماية وزير الداخلية لكنّه يكره هذا الوزير كثيراً.

Advertisements

تصوير المسلسل سيكون في مدينة “موغلا” التركية حيث تم تصوير مسلسل “ما ذنب فاطمة” من بطولة إنجين وبيرين يات منذ عدّة سنوات.

المسلسل سيُعرض على قناة “Star” من كتابة : عائشة اريلماز و نهير اردام (آخر أعمالهم:إشرح أيها البحر الأسود، الموسم 1) واخراج : ايمره كاباكوشاك (اخر اعماله: إشرح أيها البحر الأسود، أول 21 حلقة).

ومن المتوقّع أن يكون المسلسل هو مفاجاة الموسم المقبل خاصة بعد عودة إنجين للساحة بعد غياب والأداء العالي لنسليهان أتاغول في مسلسل “حب أعمى”.