متابعة بتجـــــــــرد: التقطت عدسات الصحافة التركية خروج الممثل التركي مراد يلديريم وزوجته ملكة جمال المغرب إيمان الباني من أحد المستشفيات في العاصمة.
وردّاً على سؤال الصحافة عن السبب في تواجدهما في المستشفى، فاجأ مراد الجميع بإعلانه عن فقدان طفلهما الأول في شهره الثالث.
وأضاف مراد أنّ الخبر كان قد انتشر بين الأهل والأقارب فقط وعلّق: “ليكن خيراً من الله”.
يُذكر أنّ مراد سيُشارك في بطولة الفيلم المصري “ماكو” إلى جانب الممثل السوري قصي خولي وسينطلق تصويره قريباً.
كانت هذه تفاصيل خبر مراد يلدريم يخسر طفله الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.