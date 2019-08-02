مراد يلدريم يخسر طفله الأول

متابعة بتجـــــــــرد: التقطت عدسات الصحافة التركية خروج الممثل التركي مراد يلديريم وزوجته ملكة جمال المغرب إيمان الباني من أحد المستشفيات في العاصمة.

وردّاً على سؤال الصحافة عن السبب في تواجدهما في المستشفى، فاجأ مراد الجميع بإعلانه عن فقدان طفلهما الأول في شهره الثالث.

وأضاف مراد أنّ الخبر كان قد انتشر بين الأهل والأقارب فقط وعلّق: “ليكن خيراً من الله”.

يُذكر أنّ مراد سيُشارك في بطولة الفيلم المصري “ماكو” إلى جانب الممثل السوري قصي خولي وسينطلق تصويره قريباً.