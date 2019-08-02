ما سبب تواجد ياسمين صبري في باريس؟

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متابعة بتجـــــــــرد: اتجهت الأنظار في اليومين الماضيين الى باريس حيث تتواجد الممثلة المصرية ياسمين صبري التي أنهت تصوير إعلان جديد لإحدى أهم الشركات العالمية.
وكانت قد نشرت ياسمين عبر حسابها على موقع انستغرام صورة من أمام برج إيفل في باريس حيث ظهرت بإطلالة جذابة ومثيرة مرتدية بدلة سوداء خطفت أنظار متابعيها.
ويذكر أن ياسمين قد ظهرت على غلاف مجلة “فوغ ارابيا” العالمية بإنجاز هو الأول من نوعه لفنانة مصرية منفردة.
أما آخر أعمالها، هو مسلسل “حكايتي” الذي شاركت من خلاله في السباق الرمضاني الماضي.
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