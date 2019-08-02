5 أفلام لا تفوتك قبل السفر حول العالم

الأفلام تمنحك كما كبيرا من المعلومات عن البلد الذي تود السفر إليه

لا تمر كل الأفلام على المشاهدين مرور الكرام، إذ إنَّ بعضا منها تدور في مواقع ومدن تعلق في الأذهان وتولِّد رغبة في زيارة تلك الأماكن يوماً ما.

قد تمنحك الأفلام كماً كبيراً من المعلومات عن ثقافة البلد الذي تسافر إليه وماضيه لإثراء إجازتك، ومشاهدة الفيلم المناسب قد يحوِّل رحلتك من مجرد نزهة قصيرة تلتقط فيها الصور السيلفي إلى ذكرى أكثر أهمية.

فيما يلي قائمة بوجهات سفر حول العالم يمكنك قضاء إجازتك الصيفية فيها، إضافة إلى عدد من الأفلام ترسم لك لوحة جميلة عن هذه الوجهات قبل الصعود إلى الطائرة، حسب تقرير نشره موقع "سي نت" الأمريكي.

1. باريس (Midnight in Paris)





لا ينبغي عليك تفويت مشاهدة فيلم وودي آلن هذا إذا كنت مسافرًا إلى مدينة النور.

تعتمد أحداث الفيلم على مذكرات الكاتب الأمريكي إرنست همنجواي (1899 - 1961) عن الوقت الذي قضاه في العاصمة الفرنسية باريس.

وتدور الأحداث حول الكاتب "جيل بندر" الذي يقضي إجازته مع خطيبته في باريس، فيما يعود بالزمن إلى عشرينيات القرن الماضي في رحلة يصحبه فيها همنجواي الصغير داخل أحياء باريس القديمة، ويلتقي خلالها عدداً من الشخصيات البارزة، وبالطبع لا تكتمل أي رحلة إلى باريس دون زيارة برج إيفل.

2. لندن (The King's Speech)





تدور أحداث الفيلم حول الملك جورج السادس الذي يصل إلى العرش البريطاني بعد تنازل شقيقه الأكبر له عن الحكم لوقوع الأخير في حب امرأة مطلقة لا تسمح قوانين الملكية البريطانية بالزواج منها، وهنا يقع الملك جورج السادس في مأزق إذ لم يكن مستعداً لهذا الأمر لمعاناته من تعثّر في الكلام، خصوصاً عند الحديث أمام الناس، غير أنَّه يتجاوز مشكلة التأتأة بمساعدة المعالج اللغوي ليونيل لوجو ليتمكن من إلقاء أول خطاب له يبث عبر الراديو وقت إعلان بريطانيا الحرب على ألمانيا عام 1939.

ومنحت الملكة إليزابيث الثانية ختم الموافقة على هذا الفيلم بعد مشاهدتها له في عرض خاص، ولا تكفي رحلة واحدة للاستغراق في تاريخ بريطانيا الثري والعريق.

Advertisements

3. المكسيك (Hecho En México)





بعيداً عن أفلام العصابات التي رسمت صورة المكسيك في أذهان كثير من المشاهدين، يمكنك مشاهدة هذا الفيلم الوثائقي الذي يُركِّز على الفنانين والمؤدين المكسيكيين.

ويظهر العمل أنَّ الموسيقى المكسيكية تتجاوز حد فرق "المارياشي" ويُقدِّم لمحةً حول المواقع الخلابة وموسيقى المهرجانات الحيوية وإيقاع الحياة اليومية على مدار الساعة، كل هذه المناظر والأصوات والألوان والروحانيات التي أنتجت مواهب مثل الممثلة سلمى حايك والمطربة جوليتا فينيجاس والممثل دييجو لونا.

4. أستراليا (Australia)





إلى جانب بطلي الفيلم الرائعين نيكول كيدمان وهيو جاكمان، يلقي الفيلم الضوء على فترة مهمة من تاريخ هذا البلد قبل الحرب العالمية الثانية بوقت قصير.

ويركز الفيلم الذي عُرِض للمرة الأولى في عام 2008 على الأستراليين الأصليين في شخصية "نولاه"، وإن كان بعض النقاد قالوا إنّه لم يتناول العنصرية وسياسة النزوح بصورة كافية.

5. الهند (Slumdog Millionaire and Lion)





إذا كنت متجهًا إلى الهند فعليك مشاهدة هذين الفيلمين المستندين إلى قصص حقيقية ويظهران مدى تحمّل الروح البشرية.

تدور أحداث فيلم Lion حول سارو البالغ من العمر 5 سنوات وضاع من أهله في القطار فبات عليه أن يعيش معتمدًا على نفسه في كولكاتا، وفي النهاية تتبناه عائلة أسترالية وبعد مرور سنوات يقرر البحث عن والدته بمساعدة قليل من الذكريات والتقنيات الحديثة.

وفي فيلم Slumdog Millionaire تموت والدة الأخوين جمال وسليم ويكون عليهما الدفاع عن نفسيهما ويقع جمال في حب صديقة طفولته "لاتيكا" ويحاول أن يظل بعيدًا عن حياة الإجرام التي اختارها أخوه.

ويحالف جمال الحظ في المشاركة ببرنامج "مَن سيربح المليون؟" ويعتقد المذيع أنّه يغش ولكنه اعتمد في الإجابات على أحداث وذكريات حقيقية وقعت في حياته.