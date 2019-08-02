"مشاجرة شوارع" تهدد مغنيا أمريكيا بالسجن 6 أشهر

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رويترزالجمعة 2019/8/2 08:39 م بتوقيت أبوظبي
مغني الراب الأمريكي آيساب روكي - أرشيفية
طالب الادعاء في السويد بحبس مغني الراب الأمريكي آيساب روكي واثنين من مرافقيه 6 أشهر في قضية اعتدائهم على شاب يبلغ من العمر 19 عاماً بطرحه أرضاً وضربه في مشاجرة بأحد شوارع ستوكهولم.
ودفع المتهمون الـ3 ببراءتهم، وقال روكي (30 عاماً) وهو مغنٍ ومنتج وعارض اسمه الحقيقي راكيم مايرز، للمحكمة الخميس، إنَّه تصرَّف دفاعاً عن النفس بعد تعرض حارسه الشخصي للاعتداء.
وقال ممثل الادعاء دانيل سانسون في عريضته إنَّ أفعال المتهمين الـ3 لا يمكن اعتبارها دفاعاً عن النفس.
وأضاف: "لدينا 3 أشخاص كالوا اللكمات والركلات لشخص بعد طرحه أرضاً، العنف الذي ارتكبوه لا يمكن الدفاع عنه".
وأثار احتجاز روكي رد فعل غاضباً من معجبيه وكذلك عدة فنانين ومشاهير آخرين، منهم نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، ومغني الروك رود ستيورات.
وطلب الرئيس الأمريكي رونالد ترامب من رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن، المساعدة في إطلاق سراح مايرز، ثم غرد: "محبط للغاية من لوفن"، وطالب "بمعاملة الأمريكيين بنزاهة".
وقال ترامب إنه سيدفع شخصياً الكفالة المالية لإطلاق سراح مايرز لكن السويد لا تطبق نظام الكفالة.
وكان مايرز في ستوكهولم من أجل حفل موسيقي، واضطر إلى إلغاء عدة حفلات ضمن جولة أوروبية.
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