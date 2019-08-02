إيمان البحر درويش وشيرين يفتتحان عرض"مكتوبلي أغنيلك" في الإسكندرية

بحضور جماهيري مبهر شهد المخرج د. عادل عبده رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مساء أمس الخميس، افتتاح العرض المسرحي الكوميدي الغنائي الاستعراضي "مكتوبلي اغنيلك" على مسرح محمد عبد الوهاب في الإسكندرية الذي شهد إقبالا جماهيريا لافت للأنظار.

"مكتوبلى اغنيلك" يناقش ما وصلنا إليه في مجال الموسيقى والغناء في إطار كوميدي غنائي استعراضي ويضع الحل للخروج من تلك الأزمة ويأتي العمل ضمن خطة الموسم الصيفي للبيت الفني.



تابع العرض نخبة من الصحفيين والإعلاميين بحضور عدد من قيادات الفنون الشعبية علي رأسهم المخرج هاني النابلسي مدير عام مسرح محمد عبدالوهاب ، مني عبدالفتاح مدير عام الشئون المالية ، احمد عبدالمنعم مدير مكتب رئيس البيت الفني ، والإدارية بالبيت ، إيهاب فاروق منسق عام الأنشطة والعروض د محمود صلاح الدين مدير فرقة رضا ، مهندس الديكور صلاح السباعي ، مهندس الديكور محمد خبازة ، مدير قطاع الأمن أشرف عبادي ، الفنان القدير محمود عامر ، الكاتب الصحفي سمير الجمل المؤلف محمد الصواف ، الفنان والكاتب الصحفي ناصر عبدالحفيظ مستشار رئيس البيت، النجمة نهلة خليل، الفنان احمد الجوهري ، الفنان هاني عبدالهادي.



العرض من إنتاج فرقة تحت ١٨ بقيادة الفنان وليد طه ويضم نخبة من المع نجوم الفن النجم الكبير إيمان البحر درويش ، النجمة الكبيرة شيرين ، النجمة الشابة ، صفاء جلال ، بمشاركة النجوم وائل علاء ، مصطفي عبدالسلام ، فتحي سعد، محمود تركي ، مروه جمال ، محمد مجدي ، مصطفي يوسف ، عماد عبد المجيد ، زكي لوجو ، حمزة خاطر ، الطفلة بيلار وتأليف المخرج الكبير الراحل حسن عبد السلام ، معالجة وإخراج الفنان عبد المنعم محمد.

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يذكر أن البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يشهد عصرا من عصوره الذهبية منذ تكليف أ.د إيناس عبدالدايم وزير الثقافة للمخرج الكبير عادل عبده برئاسته حيث شهد لأول مره في تاريخه تشغيل ثلاث فروع للسيرك القومي بالعجوزة وجمصة ومايو ويستعد للفرع الرابع بالإسكندرية كما تشهد خشبات مسارحه نشاطاً مكثفا باستقبال العرض تلو الأخر.



وشهد مسرح البالون بالعجوزة عروض فرقتي رضا والقومية بعد ضخ الدماء الجديده وبدء تطويرها وعودة الأوركسترا الحية كما شهد البالون تقديم عروض " أليس في بلاد العجائب ، سيرة حب ، وحاليا سحر الأحلام للمخرج د حسام عطا وعلي خط متواز استقبلت قاعة صلاح جاهين مجموعة من الفعاليات والعروض أخرها كينج كونج وحاليا احتفالات الثورة ويشهد مسرح جمصة بجانب خيمة السيرك تحقيق لافتة كامل العدد للعرض المسرحي بحر الهوى إلى جانب عروض السيرك الناجحة وعروض العرائس ويستعد نجوم عرض كفر أبوحته للسفر وتقديم عروضهم لجماهير جمصة خلال الأيام المقبلة كما عادت فرقة رضا من عروضها بمرسي مطروح التي حققت لافتة كامل العدد.

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