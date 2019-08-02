أحمد عز يحتفل بوصول إيرادات فيلم الممر إلى 75 مليون

استطاع فيلم "الممر"، أن يصل للمليون الـ 75 وذلك عقب طرح الفيلم بدور العرض منذ ما يقرب من شهرين.

ونشرت الصفحة الرسمية الخاصة بأعمال الفنان أحمد عز تهنئة لصناع العمل بالإيرادات التي حققها العمل قال فيها "الحمدلله على توفيقه وكرمه، شكرا للجمهور الرائع ، شكرا للأبطال صناع العمل ، فيلم #الممر ٧٥ مليون جنيه في مصر فقط حتي الان ومازال الاقبال عليه بدور العرض ونجاح كبير غير مسبوق في الدول العربية، #فيلم_الممر مش فيلم للعيد الممر #فيلم_للتاريخ. #احمدعز"

ويتنافس "الممر" مع عدد من الأفلام هي "كازابلانكا"، "حملة فرعون"، "محمد حسين"، "سبع البرمبة".

فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، محمد فراج، أحمد رزق، إياد نصار، محمد جمعة، أحمد فلوكس، أحمد صلاح حسني، هند صبري، ومن إخراج شريف عرفة.

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