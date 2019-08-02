القاهرة - لايف ستايل
عبر الفنان رامي جمال عن غضبه الشديد من تعرض مكتبه لماس كهربائي، مما تبعه غرق محتوياته بالكامل، مشيرًا إلى أن ذلك بسبب العين والحسد.
ونشر رامي عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام صورة مكتوب فيها: "النهارده عرفت معنى العين، وعرفت لطف ربنا قد إيه جميل، الصبح ماس في المكتب في كل الأجهزة دون سبب فصلت الكهرباء قبل ما أمشي، بس العين مابتخلصش روحت، وانا طول الطريق خايف وقلبي مقبوض".
وأضاف: "ولسه داخل أنام، لقيت تليفون من مدير أعمالي بيقولي الجيران كلموه وقالوله المكتب غرق بالكامل، أجهزتي باظت، العفش باظ، الأرض باظت، اللهم لك الحمد يا رب اللي حسدني يدوق من شره، اللهم ابطل اقر عين، وأنا لسه مستلم المكتب من أسبوع، والحاجات كانت بورقتها والأجهزة على الأرض".
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا
- رامي جمال يُحضِّر لألبومه مع "نجوم ريكوردز"
- رامي جمال يوضح كواليس إطلاق ألبوم "ليالينا" وسر سعادته به
كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال يكشف أسباب تعرض مكتبه للغرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.