رامي جمال يكشف أسباب تعرض مكتبه للغرق

عبر الفنان رامي جمال عن غضبه الشديد من تعرض مكتبه لماس كهربائي، مما تبعه غرق محتوياته بالكامل، مشيرًا إلى أن ذلك بسبب العين والحسد.

ونشر رامي عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام صورة مكتوب فيها: "النهارده عرفت معنى العين، وعرفت لطف ربنا قد إيه جميل، الصبح ماس في المكتب في كل الأجهزة دون سبب فصلت الكهرباء قبل ما أمشي، بس العين مابتخلصش روحت، وانا طول الطريق خايف وقلبي مقبوض".

وأضاف: "ولسه داخل أنام، لقيت تليفون من مدير أعمالي بيقولي الجيران كلموه وقالوله المكتب غرق بالكامل، أجهزتي باظت، العفش باظ، الأرض باظت، اللهم لك الحمد يا رب اللي حسدني يدوق من شره، اللهم ابطل اقر عين، وأنا لسه مستلم المكتب من أسبوع، والحاجات كانت بورقتها والأجهزة على الأرض".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

Advertisements

- رامي جمال يُحضِّر لألبومه مع "نجوم ريكوردز"

- رامي جمال يوضح كواليس إطلاق ألبوم "ليالينا" وسر سعادته به