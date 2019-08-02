شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وسوسن بدر تقدمان واجب العزاء فى والدة هالة صدقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل كل من الفنانة يسرا وسوسن بدر ونبيلة عبيد ونهال عنبر وايناس الدغيدي وخالد زكي والأب بطرس دانيال وادوارد، لتقديم واجب العزاء في والدة الفنانة هالة صدقي.
وكان قد حضر منذ قليل كل من الإعلامية منى الشاذلي وبوسي شلبي وعبير صبري وبوسي وكارول سماحة وزوجها وليد مصطفى وإلهام شاهين ودينا ونبيل الحلفاوي.
وكانت والدة الفنانة هالة صدقي رحلت عن عالمنا مساء أمس بمنزلها بمدينة السادس من أكتوبر، وتلقت هالة الخبر أثناء تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى بالإسكندرية وتم دفنها بمقابر الأسرة باكتوبر.
يذكر أن الفنانة هالة صدقى شاركت فى سباق رمضان الدرامى الماضى بمسلسل "بركة "، من بطولة عمرو سعد، حيث جسدت دور والدته، وشارك فى البطولة أيضا محمد لطفى وكمال أبو رية وهنادى مهنى وآخرون، وتأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمود كريم.
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