شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وبوسى شلبى أبرز الحاضرين فى عزاء والدة هالة صدقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء فى والدة الفنانة هالة صدقى المقام حاليا داخل كنيسة المرعشلى بالزمالك، وكان أبرز الحاضرين الإعلامية منى الشاذلى وبوسى شلبى وعبير صبرى وبوسى، وكارول سماحة وزوجها وليد مصطفى، وإلهام شاهين ودينا ونبيل الحلفاوى.
وكانت والدة الفنانة هالة صدقى رحلت عن عالمنا مساء أمس بمنزلها بمدينة السادس من أكتوبر، وتلقت هالة الخبر أثناء تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى بالإسكندرية، وتم دفنها بمقابر الأسرة بأكتوبر.
يذكر أن الفنانة هالة صدقى شاركت فى سباق رمضان الدرامى الماضى بمسلسل "بركة "، من بطولة عمرو سعد، حيث جسدت دور والدته، وشارك فى البطولة أيضا محمد لطفى وكمال أبو رية وهنادى مهنى وآخرون، وتأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمود كريم.
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