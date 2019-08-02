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مايا دياب تصور أغنيتين جديدين على طريقة الفيديو كليب فى يومين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة اللبنانية مايا دياب من تصوير أغنيتين جديدتين على طريقة الفيديو كليب، خلال يومين فقط، حيث تستعد "مايا"، لطرحهما بشكل متتالى خلال الفترة المقبلة على قناتها بموقع يوتيوب على أن تكون الأغنية الأولى فى عيد الأضحى.

مايا دياب 2
مايا دياب

 

وأحيت مايا دياب حفل غنائى مساء أمس الخميس بأحد فنادق مدينة أربيل العراقية ضمن حفلات صيف 2019، وقدمت مايا أغانيها الشهيرة اضافة إلى رقصها على المسرح كعادتها للتفاعل مع الجمهور العراقى.

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وكانت مايا قد اختتمت خلقات برنامجها "هيك منغني" الذي عادَ بعد غياب بموسم خامس جديد وعُرض على شاشة MTV اللبنانية، أما آخر حفلاتها الغنائية فكانت بصحبة مواطنها اللبناني جوزيف عطية يوم الجمعة 18 يوليو الماضى في مدينة طرطوس بسورية.

 

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مايا دياب 

 

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