شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يكسر إيرادات "الخلية" بفيلمه الجديد "الممر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الممر إيرادات وصلت إلى 71 مليون جنيه بعد 8 أسابيع من عرضه فى عيد الفطر الماضى، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 75 مليون جنيه قبل عيد الأضحى، ليكسر بذلك أحمد عز إيرادات فيلمه "الخلية"، الذى كان يعد أكثر أفلامه تحقيقا للإيرادت بـ54 مليون جنيه وقت عرضه.

وكانت صالات العرض بكندا قد استقبلت فيلم "الممر" يوم السبت الماضى، فى عرضه الأول بكندا، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه الفيلم فى مصر والدول العربية، حيث تم عرضه فى الأردن ولبنان والإمارات .

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فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.

"الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية، خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.