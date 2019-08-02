شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات الممر تقترب من الـ 75 مليون جنيه فى أسبوعه الثامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بإيرادات تجاوزت الـ 70 مليون جنيه مصري في 8 أسابيع، ومتوقع أن ترتفع إلى 75 مليون قبل موسم عيد الأضحى، نجح فيلم الممر للمخرج شريف عرفة والنجم أحمد عز في حجز مقعده ضمن أنجح الأفلام في شباك التذاكر في تاريخ السينما المصرية.

فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

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ويٌشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور المهندس باسل حسام، وهندسة صوت أحمد عبد الخالق، وتم الاستعانة بفريق عمل أميركي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

الممر تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر وقد قامت الشركة المنتجة ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.