محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نشر الفنان محمد مهران مجموعة من الصور تجمعه وزوجته مي عبدالحافظ، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدهما بالعين السخنة.
وعلق مهران على الصور قائلاً: "الحب والشمس والبحر هو كل ما تحتاجه لتجد بعضًا من الهدوء".
واحتفل محمد مهران بزواجه من مي عبدالحافظ، يوم الجمعة 21 يونيو الماضي، وسط حضور كبير من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد مهران وزوجته يستمتعان بالصيف في السخنة -(صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.