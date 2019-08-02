محمد مهران وزوجته يستمتعان بالصيف في السخنة -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد مهران مجموعة من الصور تجمعه وزوجته مي عبدالحافظ، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدهما بالعين السخنة.

وعلق مهران على الصور قائلاً: "الحب والشمس والبحر هو كل ما تحتاجه لتجد بعضًا من الهدوء".

واحتفل محمد مهران بزواجه من مي عبدالحافظ، يوم الجمعة 21 يونيو الماضي، وسط حضور كبير من نجوم الفن.