محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت المطربة اللبنانية مادلين مطر مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها في تركيا. يُذكر أن آخر أعمال الفنانة مادلين مطر كان كليبها الجديد "طمن قلبك"، من كلمات سلامة علي، ألحان جان صليبا، وتوزيع ناصر الأسعد، والكليب من إخراج مي إلياس.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور - مادلين مطر مع "دولفين" أثناء عطلتها في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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