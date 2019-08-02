غادة عادل بإطلالة شبابية في آخر جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة غادة عادل، لجلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وظهرت غادة بإطلالة شبابية اعتمدت خلالها على الملابس الكاجوال، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثيرون عبر الموقع. يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عادل، فيلم "كازابلانكا"، من بطولة أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، محمود البزاوي، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.

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