فيديو| وليد توفيق يهنئ نجله بعيد ميلاده: "العمر كله يا قطعة من قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان اللبناني وليد توفيق، نجله الوليد "جونيور" بمناسبة عيد ميلاده، الذي يوافق اليوم 2 أغسطس.

ونشر وليد توفيق، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو جمعه بأسرته وبنجله، على نغمات أغنيته "انزل يا جميل".

وعلق توفيق على الفيديو قائلا: "العمر كله يا قطعة من قلبي، العمر كله فرح وهنا وسعادة وحب، ‏كل ما بتكبر سنة بيكبر قلبي فيك، بشوف فيك فرح الأيام الجاية، كل عام وإنت بخير يا حبيب عمري".‏

يذكر أن آخر أغاني الفنان وليد توفيق، أغنية "علمتني اعرف حب"، وهي من كلمات هاني عبدالكريم، ومن ألحان وإنتاج وليد توفيق.