محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأ الفنان اللبناني وليد توفيق، نجله الوليد "جونيور" بمناسبة عيد ميلاده، الذي يوافق اليوم 2 أغسطس.
ونشر وليد توفيق، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو جمعه بأسرته وبنجله، على نغمات أغنيته "انزل يا جميل".
وعلق توفيق على الفيديو قائلا: "العمر كله يا قطعة من قلبي، العمر كله فرح وهنا وسعادة وحب، كل ما بتكبر سنة بيكبر قلبي فيك، بشوف فيك فرح الأيام الجاية، كل عام وإنت بخير يا حبيب عمري".
يذكر أن آخر أغاني الفنان وليد توفيق، أغنية "علمتني اعرف حب"، وهي من كلمات هاني عبدالكريم، ومن ألحان وإنتاج وليد توفيق.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| وليد توفيق يهنئ نجله بعيد ميلاده: "العمر كله يا قطعة من قلبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.