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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:
نشرت النجمة ليلى علوي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لوالدة الفنانة هالة صدقي، والتي رحلت مساء أمس الخميس.
وكتبت ليلى علوي، في تعليقها على الصورة: "مفيش وجع يساوي وجع فراق الأم.. الأم سند وضهر من نوع خاص، صعب تعوضه الأيام.. ومفيش كلام ممكن يخفف ألم زي ده إلا الدعاء بالصبر والقوة.. ربنا يرحم والدتك الغالية يا هالة ويصبرك ويقويكي".
ويقام عزاء والدة الفنانة هالة صدقي، مساء اليوم الجمعة، بكنسية المرعشلي في الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي ناعية والدة هالة صدقي: "مفيش وجع يساوي فراق الأم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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