خاص| أحمد مراد: فيلم "الحشاشين" احتاج 9 سنوات.. وجهة عالمية تنتجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

بعد مرور 9 سنوات من البحث والكتابة والمعاينات ودراسة الزمن والسفر، كشف الكاتب الروائي أحمد مراد عن اقتراب خروج فيلم "الحشاشين" إلى النور، بعد سنوات من العمل عليه، والتي بدأها برفقة المخرج مروان حامد عام 2010.

وقال مراد، خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، إن فيلم "الحشاشين"، تعود فكرته إلى المخرج مروان حامد، وأن العمل احتاج الكثير من الجهد، لأنه يتحدث عن تجربة تاريخية مر عليها أكثر من 1000 سنة، وهو ما يُصعب أبحاثها ودراستها ومعايناتها.

وأضاف الروائي والسيناريست: "فيلم الحشاشين مُكلف جدًا لأنه يدور في أزمنة قديمة ويحتاج إمكانيات ضخمة، لكن هناك جهة أجنبية عالمية، لا أستطيع ذكر اسمها حاليا، ستكون هي المسؤولة عن تنفيذ الفيلم بمواصفات عالمية، وسيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي قريبا".

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وعن تفاصيل العمل وفكرته، أكد السيناريست أحمد مراد أن العمل يدور حول جماعة الحشاشين المتطرفة، وعن الحسن الصباح، مؤسس الجماعة، منذ نشأته وحتى نهايته وبداية فكرة التطرف وخلاياه النائمة وفكره العقائدي، لافتًا إلى أن "الحشاشين" اسم مؤقت للعمل.

يذكر أن "الحشاشون" جماعة دينية تنتمي للطائفة الإسماعيلية، وعُرفت على مدار التاريخ بالعديد من الأساطير، فضلا عن اشتهارها بالاغتيالات تجاه العديد من الشخصيات العامة، وحسبما جاء في كتاب "الأحداث المهمة في تاريخ الأمة"، فإن أبرز الاغتيالات التي نفذها الحشاشون هي اغتيال الوزير نظام الملك الطوسي، وهى العملية التى كانت بداية لسلسلة طويلة من الاغتيالات قاموا بها ضد ملوك وأمراء وقادة جيوش ورجال دين، منهم كونراد الأول ملك القدس، ومودود بن التونتكين أمير الموصل، وأحمد بن إبراهيم الكردي، وقاضى أصفهان الشرعى عبيد الله الخطيب، والخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله، الذى أسقطوه من فرسه وطعنوه عدة طعنات، كذلك اغتيال الخليفة العباسى المُسترشد.

ويعرض لمراد ومروان حاليا فيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري، وحقق قرابة 30 مليون جنيه بعد أسبوع واحد من عرضه.