صور| أحمد فريد وأسرته بصحبة داليا البحيري في العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد فريد مجموعة من الصور تجمعه بأسرته، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، في أثناء وجودهم في العلمين لقضاء الإجازة الصيفية. وظهر في الصور بجانب فريد صديقته الفنانة داليا البحيري وابنتها قسمت، وعلق فريد على الصور: "المشاعر الصيفية مع عائلتي الجميلة". يُذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فريد كان مسلسل" طلعت روحي"، ويشارك في بطولته الفنانة إنجي وجدان، والممثل اللبناني نيقولا معوض، وهبة عبدالعزيز، وإسلام إبراهيم، وميار الغيطي، وإنعام سالوسة، وسيناريو وحوار ورشة كتابة، ومن إخراج رامي رزق الله.

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