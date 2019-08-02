الفن في أسبوع| "خدعة" وفاة راما شاهين وعزاء الفيشاوي ونجل أنغام يتوعد زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ضياء مصطفى:

نشر موقع الخليج 365، الأسبوع الماضي، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بعزاء فاروق الفيشاوي، وخطوبة محمود العسيلي، والقصة لكاملة لكذبة الفنانة راما شاهين ولجنة تحكيم برنامد ذا فويس وانتخابات المهن الموسقيقة وغيرها..

وإليكم تفاصيل ما تم نشره..

راما شاهين "فنانة وهمية" خطفت أنظار المتابعين بوفاتها.. تعرف على القصة الكاملة

بعد إعلان وفاة راما شاهين، تضاربت الأنباء، وخرجت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تنفي الأمر برمته.. إليكم التفاصيل

فيديو| "ناي" ترد على تسريب "أنا غير" لعمرو دياب

أصدرت شركة ناي، المنتجة لألبوم عمرو دياب الجديد "أنا غير"، بيانا رسميا، بشأن تسريب أغنية "أنا غير".. إليكم التفاصيل

بعد الانتخابات.. تعرف على أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين الجديد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية عن فوز الفنان هاني شاكر بمنصب نقيب الموسيقيين في الانتخابات التي أجريت، يوم الثلاثاء، بنادي نقابة المهن التمثيلية، بالبحر الأعظم.. إليكم التفاصيل

محمود العسيلي يحتفل بخطوبته في الساحل الشمالي

احتفل الفنان محمود العسيلي، بخطوبته على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، مساء يوم الإثنين، بالساحل الشمالي.. إليكم التفاصيل

نجل أنغام يتوعد زوجها الجديد.. قصة الخلاف العلني على إنستجرام

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خلال الأيام الماضية، تداول البعض أنباء عن نشوب خلافات بين النجل الأكبر للمطربة أنغام (عمر عارف)، وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. إليكم التفاصيل

شيرين سيف النصر لـ"الخليج 365": صديقتي سرقت مجوهراتي بـ5 ملايين جنيه

قالت الفنانة شيرين سيف النصر، إن المتهمة بسرقة مصوغاتها الذهبية لم تعترف حتى الآن بمكانها، رغم اعترافها بالسرقة.. إليكم التفاصيل

"سبحة" أحمد الفيشاوي وقبلة السقا.. 6 لقطات في عزاء فاروق الفيشاوي

قدّم عدد من نجوم الفن واجب العزاء في الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وشهد العزاء عددًا من اللقطات نرصدها.. إليكم التفاصيل

نجمان ينضمان للجنة تحكيم "The Voice" في موسمه الخامس وانطلاقه أغسطس المُقبل

أعلنت شبكة قنوات MBC، عن استعدادها لإطلاق الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الشهير The Voice، في شهر أغسطس الجاري.. إليكم التفاصيل

خاص| بعد تعرضه للضرب.. "النيابة" تعاين منزل حلمي بكر

كشف الملحن الكبير حلمي بكر، إن النيابة أخذت أقواله اليوم في الدعوى التي قدمها ضد طليقته، متهمًا إياها باستخدام بلطجية للاعتداء عليه وخطف ابنته ريهام.. إليكم التفاصيل

لأول مرة.. طليقة علي ربيع تتحدث ماذا بعد انفصالهما؟

تحدثت ندا محمود، زوجة علي ربيع السابقة، لأول مرة، عن تفاصيل انفصالها عن نجم مسرح مصر.. إليكم التفاصيل