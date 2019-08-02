سيف علي خان في ورطة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أغسطس 2019 07:35 مساءً - يواجه نجم بوليوود سيف علي خان أزمة قضائية لم يستطع التخلص منها .

هل انوشكا شارما حامل ؟



وفي التفاصيل فإن شجاراً وقع في شباط العام 2012 في احد الفنادق الفخمة بين النجم الهندي وأحد الأشخاص على خلفية بلاغ قدمه الضحية ويدعى اقبال شارما ضد سيف علي خان بتهمة الازعاج ، أدى إلى اتهام سيف علي خان واثنين من أصدقاءه بالضرب والاعتداء



وكان إقبال حينها مع عائلته يتناولون الطعام في مطعم وسابي في فندق تاج كولابا، وكان سيف ، مع زوجته كارينا كابور وشقيقة زوجته كاريسما كابور ، جالسين على طاولة قريبة.

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سيف علي خان



وعندما اعترض اقبال على الازعاج الذي يتسبب به سيف علي خان ، نشب خلاف بينهما وقام سيف بضربه



ملكة الجمال الهندية ميرا ميثون في قبضة الشرطة



ووجهت محكمة الصلح حينها تهماً إلى الممثل بموجب المادتين 325 (من يتسبب طوعاً في إلحاق ضرر جسيم) و34 (النية المشتركة) من قانون العقوبات الهندي.





وبعد مراجعات بالاستئناف ، رفضت محكمة هندية في مومباي قرار الاستئناف الجنائي الذي قدمه الممثل سيف علي خان ضد أمر محكمة أدنى بتغيير التهمة الموجهة إليه