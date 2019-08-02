طوني خليفة يعترف: أذيت نوال الزغبي بهذا السؤال -فيديو

اعترف الإعلامي اللبناني طوني خليفة أنه تسبب في إيذاء المطربة اللبنانية نوال الزغبي بسبب سؤال طرحه عليها في أحد برامجه، قبل سنوات.
خلال حلوله ضيفا على برنامج “قصة حلم” من تقديم رابعة الزيات، حكى طوني خليفة أنه كان يستضيف نوال الزغبي في أحد برامجه ووقتها سألها إن كانت خضعت لعملية تجميل، وهي كانت قد نفخت شفتيها، موضحا أنها كانت ستجيب بكل صراحة، لكن زوجها في هذا الوقت “إيلي ديب” ، طلب منها ألا تعلن عن الأمر. تابع حكايته، أنها ارتبكت قليلا ثم قالت إنها لم تخضع لعمليات تجميل بل أن الإضاءة هي التي تسببت في ظهور شفتيها بشكل مختلف. أكمل حكايته أنه في اليوم التالي الصحافة تحدثت عنها وتعرضت لانتقادات كثيرة.
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