شاهد: طليقة وائل كفوري تشارك في مظاهرة تحت شعار “احذروا غضب النساء”

أعلنت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري عن مشاركتها في تظاهرة تحت عنوان “احذروا غضب النساء” رفضا لقوانين الأحوال الشخصية في لبنان. وعبر خاصية القصص المصورة نشرت أنجيلا تعلن عن مشاركتها في تلك المظاهرة التي تدعو إلى المطالبة بقوانين مدنية لأحوال الشخصية كما تنتقد القوانين الدينية التي تتسبب في ظلم المرأة بلبنان على حد قولها.

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