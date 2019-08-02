زوجة مايكل جاكسون تكشف أكثر الأسرار إثارة حول زواجهما

تستعد ليزا ماري بريسلي لكشف أكثر الأسرار الصادمة والمثيرة عن الحياة مع زوجها السابق مايكل جاكسون في كتاب جديد. ووقعت الابنة الوحيدة لإلفيس بريسلي صفقة “Gallery Books” بقيمة 4 ملايين دولار لرفع الغطاء عن تفاصيل تتعلق بفترة زواجها بـ”ملك البوب” الذي تزوجته في حفل خاص عام 1994، قبل انفصالهما عام 1996.

وذكر مصدر لصحيفة “نيويورك بوست”، أن الكتاب يعد بالكشف عن مفاجآت تتعلق بمايكل جاكسون، وفهم جديد تماماً لإلفيس. وجاء ارتباط “ملك البوب” بابنة إلفيس بريسلي في ظل ضغوطات كبيرة غير مسبوقة تعرض لها جاكسون فيما يتعلق بحياته الشخصية، وواجه الزوجان شائعات كبيرة تشير إلى أن علاقتهما كانت حيلة دعائية للتصدي للاتهامات التي كانت تحوم حول ملك البوب. وعادت تلك الاتهامات إلى السطح مع عرض الفيلم الوثائقي “Leaving Neverland” برعاية شبكة “HBO”، وعلى الرغم من أن الفيلم تحدث عن علاقة الزواج التي جمعت بين ليزا ماري وجاكسون، إلا أن والدها إلفيس بريسلي لم يدل بأي تعليق. وفي عام 2010، قدمت ليزا ماري ما يعد قصة سرية إلى حد ما عن كيفية انتهاء زواجهما في مقابلة مع أوبرا وينفري، كما أخبرت ليزا ماري، أوبرا، بأن الشيء الوحيد الذي يربط بين مايكل جاكسون ووالدها في هذا الموضوع، هو أن لديهما ترفاً يُمكنهما من خلق أي حقيقة من حولهما يريدون خلقها. وتقدمت بريسلي بطلب للطلاق في أوائل عام 1996، مشيرة إلى “اختلافات لا يمكن تسويتها”، وذكرت أنها انفصلت عن جاكسون في ديسمبر 1995 بعد فترة وجيزة من نقله إلى المستشفى عقب تدهور صحي.