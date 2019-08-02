إيرث برودكشن تبدأ التوسع فنياً.. وسارة الطباخ تستمر في اكتشاف المواهب الشابة

تواصل مكتشفة النجوم سارة الطباخ مالكة شركة ايرث برودكشن تبنيها للمواهب الشابة حيث بدأت في التعاقد مع الفنان الشاب حازم إيهاب وذلك سعيا منها لإفساح المجال للشباب الجدد لتسليط الضوء عليهم وإعطائهم الفرص.

وجاء مساهمة سارة الطباخ في مجال الفن بتقديم المواهبة الشابة محمد الشرنوبي التي انتجتلة الشركة أول البوم له بتقديمه بأقوى حملة إعلانية فى عام ٢٠١٩ كما أدارت الشركة أعمالة ليصبح مسلط

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عليه الضوء و أنتج عن ذلك فوزها بجائزة أفضل منتجة فى الشرق الاوسط من جائزة الميما ٢٠١٩ .

وبدأت خلال الفترة الحالية شركة إيرث برودكشن حاليا في التوسع لتبدأ في الإنتاج الدرامي و الموسيقي والسينمائى بجانب شركة لإدارة أعمال الفنانين يذكر ان المنتجة سارة الطباخ عملت كرئيسة التسويق والإعلام و العلاقات العامة

لروتانا عام ٢٠٠٣ ومستشارة التسويق لعمر دياب ل٥ أعوام لألبومات ليلي نهاري،كمل كلامك، الليلادي كما عملت مستشارة للمطربة شيرين عبد الوهاب لعدة سنوات و مستشارة المخرج سعيد الماروق و لاين بروديوسر لفيلم "٣٦٥ يوم سعادة" بطولة أحمد عز، كما انها عملت بأكبر شركات الدعاية شركة فورتشن برومو سيفن كما انها حاصلة على الدكتوراه وتعمل حاليا رئيس قطاع الاتصالات و العلاقات العامة بشركة ماونتن فيو وعملت على تنفيذ برامج بقناة الحياة وأنها من مؤسسي قناة النهار و كانت رئيس قطاع التسويق.