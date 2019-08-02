"أنت حبيبي وبس".. فيلم جديد لمحمود الليثي وبوسي في عيد الأضحى

يستعد الفنان محمود الليثي لطرح فيلمه الجديد "أنت حبيبي وبس" بموسم أفلام عيد الأضحى، ويشاركه البطولة كل من:"بوسي، صوفينار، محمد ثروت، هالة فاخر، محمد محمود، محمد حلاوة" وغيرهم.

وكانت بوسي طرحت أغنية بعنوان "حبناهم"،

Advertisements

والتي تقدمها ضمن أحداث الفيلم، وهي من ألحان محمود الليثي وكلمات ملاك عادل ومن توزيع باسم منير.

"أنت حبيبي وبس" تدور أحداثه في إطار كوميدي

لايت حول الفنان المشهور "زيكو"، الذي يضطر للزواج من بوسي، بعد أن اشترط جدهما في وصيته زواجهما للحصول على الميراث والذي يبلغ خمسة ملايين جنيه، ومع تطور الأحداث يتحول ارتباطهما إلى حب حقيقي.

والفيلم من تأليف سيد السبكي، إخراج أحمد البدري، إنتاج أحمد السبكي.